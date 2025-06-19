Латвия не будет признавать небиометрические паспорта граждан РФ для въезда в страну

С 15 июля в Латвии вступит в силу решение, согласно которому для въезда в страну будут признаваться действительными только паспорта граждан РФ с биометрическими данными.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на данные латвийского Министерства иностранных дел, информирует "Европейская правда".

Сейчас Россия выдает паспорта как с биометрическими данными, так и без них.

Как пояснили в МИД Латвии, выданные без биометрических данных паспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации, что в свою очередь создает риски для безопасности.

В документах без биометрии отсутствуют электронные носители данных – невозможно сравнить личные данные владельца паспорта с данными на микросхеме. Кроме того, такие паспорта легко подделать, добавили в ведомстве.

После вступления решения в силу Латвия прекратит выдавать визы владельцам российских паспортов без биометрии, а также прекратит прием заявлений на получение вида на жительство от граждан РФ, которые не имеют паспорта с биометрией.

С 15 июля граждане России с действующей краткосрочной Шенгенской визой, не имеющие такого паспорта, не смогут въехать на территорию Латвии. Однако те, кто въехал в страну до 15 июля этого года, смогут оставаться в стране и выехать в течение срока действия визы.

После вступления в силу этого решения граждане РФ с ранее выданными долгосрочными визами и видами на жительство смогут продлить проживание в Латвии, а также въезжать и выезжать из страны.

До 15 января 2026 года будет установлен шестимесячный переходный период, в течение которого нужно будет заменить недействительный проездной документ на паспорт с биометрическими данными.

Как известно, с 1 июня российские паспорта без биометрии не признает Литва.

Кроме того, небиометрические паспорта РФ не признают такие страны, как Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия.