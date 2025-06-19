У Литві фермери протестують проти податкової реформи

У четвер, 19 червня, фермери зібралися біля литовського Сейму, щоб висловити протест проти податкової реформи.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Фермери Литви стверджують, що заплановані зміни можуть суттєво вплинути на аграрний сектор і призвести до зростання цін на продукти харчування.

Водночас частина фермерської спільноти дистанціювалася від протесту, заявивши, що це – лише спроба заможних фермерів зберегти статус-кво та уникнути справедливого оподаткування.

Мовник зазначив, що попри те, що обговорення законів про податок на нерухомість та податок на доходи фізичних осіб у Сеймі відклали до наступного тижня, фермери все одно зібралися біля парламенту в четвер, 19 червня.

Фото: LRT

Хоча початок протесту був запланований на 10:00, учасники почали збиратися перед Сеймом ще до цього часу. Вони вишикували перед парламентом щонайменше кілька десятків тракторів.

Організатори протесту наголошують, що уряд ігнорує пропозиції фермерів та їхні зауваження щодо запланованих податкових змін.

"Ми, фермери Литви, розуміємо виклики, які стоять перед державою, і хочемо зробити свій внесок у бюджет Литви. Проте наш внесок має бути рівним і пропорційним іншим формам бізнесу, без розрізнення між фермерами – фізичними чи юридичними особами. Ми вважаємо, що податки мають розраховуватись коректно – на основі реального доходу, а не шляхом застосування загальних підходів до всього сектору", – йдеться в заяві організаторів протесту.

Фото: LRT

У протесті також узяв участь голова Комітету з сільських справ Сейму Вікторас Пранцкєтіс.

На думку фермерів, запропоновані зміни можуть серйозно вплинути на стабільність аграрного сектору, адже зростання податкового навантаження неминуче позначиться на цінах на продукти харчування. Фермери попереджають, що нові правила найбільше вдарять по мешканцях регіонів і бізнесах, особливо аграрних.

"У порівнянні з іншими секторами фінансовий тягар на цей сектор зросте непропорційно. Тому ми вимагаємо, щоб чинна система, яка передбачає пільги або винятки для аграріїв, залишилася незмінною", – йдеться у зверненні фермерів.

Представники фермерів пропонують оподатковувати дохід у межах 60 середніх заробітних плат за ставкою 15%, а понад цю межу – за ставкою 20%, на відміну від запропонованих урядом 25%.

Організатори протесту також вимагають, щоб податок на доходи фізичних осіб застосовувався до них на основі середнього оподатковуваного доходу за три роки, оскільки прибутки фермерів значно коливаються через природні умови та ситуацію на ринку.

Міністр сільського господарства Ігнас Гофманас у відповідь на протест заявив, що фермери мають рацію.

Фото: LRT

Як нагадав литовський мовник, в понеділок, 16 червня, після обговорення Сейм затвердив урядову реформу податку на доходи фізичних осіб. Згідно з проєктом, окрім чинних ставок 20% та 32%, буде введено проміжну ставку у 25%.

Наприкінці травня французькі фермери розпочали анонсований протест у столиці та деяких інших містах країни, спричинивши перебої з рухом на дорогах.

Причиною акцій став розгляд закону, анонсованого як проєкт для дерегуляції сільськогосподарської галузі і вже схваленого Сенатом. Проте у профспілці FNSEA заявляють, що з тексту прибрали багато положень, які мали призвести до позитивних змін.

Також у травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках чергової акції протесту західнопоморських фермерів.