В Литве фермеры протестуют против налоговой реформы

В четверг, 19 июня, фермеры собрались возле литовского Сейма, чтобы выразить протест против налоговой реформы.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Фермеры Литвы утверждают, что запланированные изменения могут существенно повлиять на аграрный сектор и привести к росту цен на продукты питания.

В то же время часть фермерского сообщества дистанцировалась от протеста, заявив, что это – лишь попытка состоятельных фермеров сохранить статус-кво и избежать справедливого налогообложения.

LRT отметил, что несмотря на то, что обсуждение законов о налоге на недвижимость и налог на доходы физических лиц в Сейме отложили до следующей недели, фермеры все равно собрались возле парламента в четверг, 19 июня.

Фото: LRT

Хотя начало протеста было запланировано на 10:00, участники начали собираться перед Сеймом еще до этого времени. Они выстроили перед парламентом по меньшей мере несколько десятков тракторов.

Организаторы протеста отмечают, что правительство игнорирует предложения фермеров и их замечания относительно запланированных налоговых изменений.

"Мы, фермеры Литвы, понимаем вызовы, которые стоят перед государством, и хотим сделать свой вклад в бюджет Литвы. Однако наш вклад должен быть равным и пропорциональным другим формам бизнеса, без различия между фермерами – физическими или юридическими лицами. Мы считаем, что налоги должны рассчитываться корректно – на основе реального дохода, а не путем применения общих подходов ко всему сектору", – говорится в заявлении организаторов протеста.

Фото: LRT

В протесте также принял участие председатель Комитета по сельским делам Сейма Викторас Пранцкетис.

По мнению фермеров, предложенные изменения могут серьезно повлиять на стабильность аграрного сектора, ведь рост налоговой нагрузки неизбежно скажется на ценах на продукты питания. Фермеры предупреждают, что новые правила больше всего ударят по жителям регионов и бизнесам, особенно аграрным.

"По сравнению с другими секторами финансовое бремя на этот сектор возрастет непропорционально. Поэтому мы требуем, чтобы действующая система, которая предусматривает льготы или исключения для аграриев, осталась неизменной", – говорится в обращении фермеров.

Представители фермеров предлагают облагать доход в пределах 60 средних заработных плат по ставке 15%, а сверх этого предела – по ставке 20%, в отличие от предложенных правительством 25%.

Организаторы протеста также требуют, чтобы налог на доходы физических лиц применялся к ним на основе среднего налогооблагаемого дохода за три года, поскольку доходы фермеров значительно колеблются из-за природных условий и ситуации на рынке.

Министр сельского хозяйства Игнас Гофманас в ответ на протест заявил, что фермеры правы.

Фото: LRT

Как напомнил литовский вещатель, в понедельник, 16 июня, после обсуждения Сейм утвердил правительственную реформу налога на доходы физических лиц. Согласно проекту, кроме действующих ставок 20% и 32%, будет введена промежуточная ставка в 25%.

В конце мая французские фермеры начали анонсированный протест в столице и некоторых других городах страны, вызвав перебои с движением на дорогах.

Причиной акций стало рассмотрение закона, анонсированного как проект для дерегуляции сельскохозяйственной отрасли и уже одобренного Сенатом. Однако в профсоюзе FNSEA заявляют, что из текста убрали много положений, которые должны были привести к положительным изменениям.

Также в мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках очередной акции протеста западнопоморских фермеров.