Литва хочет приобрести у Бразилии военно-транспортные самолеты

Литва намерена приобрести три военно-транспортных самолета производства бразильской компании Embraer.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, которую цитирует LRT.

По словам министра, ее ведомство присоединится к переговорам о приобретении военно-транспортных самолетов нового поколения.

"Необходимо иметь не менее трех военно-транспортных самолетов, переговоры будут вестись по этому количеству", – добавила она.

Литва хочет приобрести самолеты Embraer C-390 Millenium. Эти самолеты пополнят авиационный парк Вооруженных сил Литвы, который сейчас состоит преимущественно из нескольких вертолетов и трех транспортных самолетов Spartan. Последние используются в Вооруженных силах Литвы уже более 15 лет.

"Нынешних возможностей недостаточно, и нынешняя ситуация, когда нам приходится решать вопросы эвакуации граждан, в очередной раз наглядно демонстрирует, почему государству нужны современные военно-транспортные самолеты нового поколения", – отметила глава литовского Минобороны.

В апреле стало известно, что Швеция планирует приобрести несколько транспортных самолетов C-390 для своих вооруженных сил, заключив соответствующее соглашение с Нидерландами и Австрией.

А в прошлом году сообщалось, что Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.