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"Троллинг и абсурдные требования": Чехия напомнила, что РФ 100 дней игнорирует предложение о перемирии

Новости — Четверг, 19 июня 2025, 11:20 — Ирина Кутелева

В Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что Россия уже 100 дней игнорирует предложение о безоговорочном прекращении огня в Украине.

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в Х, информирует "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что Украина "четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам" и 100 дней назад приняла предложение о прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на гражданское население", – отмечается в сообщении.

В МИД Чехии добавили, что российские власти не хотят мира и на них нужно оказывать максимальное давление.

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига в этом контексте отметил, что Украина остается преданной миру, а "Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США, направленные на прекращение убийств".

Между тем президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

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Война с РФ Чехия
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