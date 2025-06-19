"Троллинг и абсурдные требования": Чехия напомнила, что РФ 100 дней игнорирует предложение о перемирии

В Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что Россия уже 100 дней игнорирует предложение о безоговорочном прекращении огня в Украине.

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в Х, информирует "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что Украина "четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам" и 100 дней назад приняла предложение о прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на гражданское население", – отмечается в сообщении.

В МИД Чехии добавили, что российские власти не хотят мира и на них нужно оказывать максимальное давление.

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига в этом контексте отметил, что Украина остается преданной миру, а "Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США, направленные на прекращение убийств".

Между тем президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.