Парламент Греції підтримав розслідування щодо ексміністра через залізничну аварію у 2023-му

Парламент Греції в четвер, 19 червня, проголосував за розслідування дій колишнього міністра транспорту Костаса Караманліса з правлячої партії у справі про наймасштабнішу залізничну катастрофу в історії країни.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Як передає видання, голосування відбулося вранці, 19 червня, після напруженого і часто агресивного засідання парламенту.

Відтак таке рішення відкриває шлях до створення спеціального парламентського комітету, який визначить, чи слід зняти з Караманліса депутатську недоторканність, аби він міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності за можливі правопорушення, що спричинили лобове зіткнення поїздів у лютому 2023 року.

Відповідно до грецького законодавства, лише парламент має повноваження розслідувати правопорушення колишніх міністрів.

Під час дебатів Караманліс заявив про свою невинуватість, але сам попросив передати справу до парламентського комітету, а потім – до судових органів.

У парламенті розглядали три окремі пропозиції щодо розслідування катастрофи:

пропозиція правлячої "Нової демократії" стосувалася лише Караманліса та передбачала обвинувачення лише у тяжких злочинах;

головна опозиційна партія вимагала розслідувати дії восьми політичних фігур;

третя пропозиція, подана громадянами, зокрема родичем однієї з жертв, і підтримана меншими партіями та незалежними депутатами, стосувалася 11 осіб, включно з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, і передбачала обвинувачення у державній зраді.

Зрештою парламент ухвалив пропозицію правлячої партії, яка має більшість у законодавчому органі. Опозиційні партії звинуватили уряд у тому, що він подав власну пропозицію, аби уникнути розслідування проти інших членів уряду за тяжкими звинуваченнями.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.