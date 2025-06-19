Парламент Греции поддержал расследование по экс-министру из-за железнодорожной аварии в 2023-м

Парламент Греции в четверг, 19 июня, проголосовал за расследование действий бывшего министра транспорта Костаса Караманлиса из правящей партии по делу о самой масштабной железнодорожной катастрофе в истории страны.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Как передает издание, голосование состоялось утром, 19 июня, после напряженного и часто агрессивного заседания парламента.

Поэтому такое решение открывает путь к созданию специального парламентского комитета, который определит, следует ли снять с Караманлиса депутатскую неприкосновенность, чтобы он мог быть привлечен к уголовной ответственности за возможные правонарушения, повлекшие лобовое столкновение поездов в феврале 2023 года.

Согласно греческому законодательству, только парламент имеет полномочия расследовать правонарушения бывших министров.

Во время дебатов Караманлис заявил о своей невиновности, но сам попросил передать дело в парламентский комитет, а затем – в судебные органы.

В парламенте рассматривали три отдельных предложения по расследованию катастрофы:

предложение правящей "Новой демократии" касалось только Караманлиса и предусматривало обвинение только в тяжких преступлениях;

главная оппозиционная партия требовала расследовать действия восьми политических фигур;

третье предложение, поданное гражданами, в частности родственником одной из жертв, и поддержанное меньшими партиями и независимыми депутатами, касалось 11 человек, включая премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, и предусматривало обвинение в государственной измене.

В конце концов парламент принял предложение правящей партии, которая имеет большинство в законодательном органе. Оппозиционные партии обвинили правительство в том, что оно подало собственное предложение, чтобы избежать расследования против других членов правительства по тяжким обвинениям.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. В результате этого погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Караманлис, беря на себя политическую ответственность, подал в отставку.