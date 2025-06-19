Нова міністерка юстиції Чехії потрапила у скандал із неіснуючим званням магістра

Нещодавно призначена міністерка юстиції Ева Декруа визнала, що приписувала собі ступінь магістра права, який насправді не був визнаний чеськими органами влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Днями портал Deník N звернув увагу, що на початку 2000-х Декруа вивчала право у Франції чотири роки замість пʼяти, необхідних для завершення французької магістерської програми.

Тим не менш, Карлів університет у Празі зарахував її французьку освіту як повну магістерську у Чехії, що дозволило їй вступити на докторантуру і захистити дисертацію у 2024 році.

Але тоді як університет у Чехії зарахував навчання Декруа у Франції як чеську магістратуру, він не визнав її диплом про освіту як диплом магістра – але нинішня міністерка донедавна описувала себе як магістра права.

У четвер, коментуючи ситуацію, Декруа визнала помилку, пояснивши, що у Чехії під час визнання закордонного диплома про освіту "визнається магістерська освіта, але не присвоюється звання магістра".

"Це ситуація, з якою я не була ознайомлена протягом десяти-п'ятнадцяти років, відколи моя освіта була нострифікована (визнана. – Ред.). Тим часом я закінчила два післядипломні курси, докторантуру", – сказала вона.

Глава чеського Мінʼюсту сказала, що виправить позначку магістерської освіти в усіх офіційних документах і публічних повідомленнях, аби не вводити нікого в оману.

"Я згодна, що цей титул не повинен з'являтися, якщо за чеським законодавством я маю магістерську, а сьогодні і докторську освіту, але не цей титул", – підсумувала Декруа.

Нагадаємо, Еву Декруа призначили очільницею Міністерства юстиції Чехії 10 червня.

Декруа змінила на цій посаді Павела Блажека, який подав у відставку у звʼязку з продажем за майже мільярд чеських крон біткоїнів, котрі, як зʼясувалося, його відомство отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

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