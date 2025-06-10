У Чехії призначили нову міністерку юстиції на тлі скандалу з біткоїнами

Президент Чехії Петр Павел у вівторок, 10 червня, привів до присяги нову міністерку юстиції, якою стала Ева Декруа.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Декруа змінила на цій посаді Павела Блажека, який подав у відставку у звʼязку з продажем за майже мільярд чеських крон біткоїнів, котрі, як зʼясувалося, його відомство отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Нова очільниця чеського Мін’юсту заявила, що доручить провести незалежне розслідування діяльності відомства у цій справі.

Своєю чергою Павел зазначив, що "на кону стоїть довіра громадськості до інститутів і держави".

Наразі справою з продажем біткоїнів займається підрозділ чеської поліції, що займається організованою злочинністю.

Після скандалу чеська опозиція, якій пророкують перемогу на виборах до парламенту восени 2025 року, почала вимагати дострокової відставки всього уряду.

Своєю чергою президент Петр Павел заявив, що відставка уряду не пішла б на користь державі.

Деталі у статті: Благодійність чи хабар? Чи впаде проукраїнський уряд ​Чехії через біткоїн-скандал.