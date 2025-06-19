Новая министр юстиции Чехии попала в скандал с несуществующим званием магистра

Недавно назначенная министр юстиции Эва Декруа признала, что присвоила себе степень магистра права, которая на самом деле не была признана чешскими органами власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

На днях портал Deník N обратил внимание, что в начале 2000-х Декруа изучала право во Франции четыре года вместо пяти, необходимых для завершения французской магистерской программы.

Тем не менее, Карлов университет в Праге зачислил ее французское образование как полную магистратуру в Чехии, что позволило ей поступить в докторантуру и защитить диссертацию в 2024 году.

Но в то время как университет в Чехии засчитал обучение Декруа во Франции как чешскую магистратуру, он не признал ее диплом об образовании как диплом магистра – но нынешняя министр до недавнего времени описывала себя как магистра права.

В четверг, комментируя ситуацию, Декруа признала ошибку, объяснив, что в Чехии при признании иностранного диплома об образовании "признается магистерское образование, но не присваивается звание магистра".

"Это ситуация, с которой я не была знакома в течение десяти-пятнадцати лет, с тех пор как мое образование было нострифицировано (признано. – Ред.). Между тем я закончила два последипломных курса, докторантуру", – сказала она.

Глава чешского Минюста сказала, что исправит отметку о магистерском образовании во всех официальных документах и публичных сообщениях, чтобы не вводить никого в заблуждение.

"Я согласна, что этот титул не должен появляться, если по чешскому законодательству я имею магистерское, а сегодня и докторское образование, но не этот титул", – подытожила Декруа.

Напомним, Эву Декруа назначили главой Министерства юстиции Чехии 10 июня.

Декруа сменила на этом посту Павела Блажека, который подал в отставку в связи с продажей за почти миллиард чешских крон биткойнов, которые, как выяснилось, его ведомство получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Йиржиковского.

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