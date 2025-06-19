Дания во время председательства в ЕС обещает содействовать вступлению Украины

Дания, которая во второй половине 2025 года будет председательствовать в Совете Европейского Союза, продолжит содействовать вступлению Украины в ЕС, несмотря на блокирование переговоров Венгрией.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бьерре признала, что Венгрия блокирует процесс дальнейшего вступления Украины в Евросоюз.

"И мы пытаемся оказать на нее максимальное давление, а также делаем все возможное, чтобы Украина продолжала необходимые реформы", – добавила она.

Датский министр также выразила готовность быстро закрыть разделы переговоров о вступлении между Украиной и ЕС, когда этот процесс удастся разблокировать.

"Когда мы дойдем до того момента, когда сможем фактически открыть конкретные разделы переговоров, мы будем готовы очень быстро их закрыть", – сказала Бьерре.

"ЕвроПравда" ранее узнала, что в дипломатических кругах верят в возможность разблокировать переговорный процесс после завершения польского председательства, то есть с июля.

Если же к концу лета выяснится, что Венгрия совершенно не готова на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в начале июня еще высказывала оптимистичные ожидания о том, что открытие первых трех переговорных кластеров возможно до конца июня.