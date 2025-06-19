Посольство Нидерландов в Израиле было повреждено в результате удара Ирана

Здание посольства Нидерландов в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате иранского авиаудара в четверг утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Представитель нидерландского Министерства иностранных дел уточнил, что в результате удара Ирана было разбито окно здания посольства, и никто из работников не получил травм.

Работа посольства Нидерландов в Тель-Авиве продолжается в обычном режиме, но при необходимости МИД стран будет принимать "дополнительные меры предосторожности", добавил представитель.

Конфликт между Израилем и Ираном начался неделю назад, когда Израиль нанес мощные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана.

В ответ Иран запустил десятки ракет и беспилотников, которые попали в израильские города и привели к жертвам среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что вблизи посольства Литвы в Тель-Авиве утром в четверг упала ракета, после чего литовский МИД решил эвакуировать семьи своих дипломатов и часть вспомогательного персонала.

Также писали, что Болгария закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала дипломатический персонал и членов их семей в соседний Азербайджан на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.