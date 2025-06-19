Президент Литви наполягає на якнайшвидшому відкритті переговорних кластерів з Україною

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках процесу вступу України до Європейського Союзу.

Про це Науседа заявив напередодні засідання Європейської ради у розмові з її президентом Антоніу Коштою, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, членство України в ЄС до 2030 року є стратегічною метою, а мир потребує політичної рішучості та єдності всередині Євросоюзу.

"Напередодні Європейської ради я обговорив із президентом Антоніу Коштою ключові пріоритети: посилену підтримку для держав-членів, які стикаються з прямими загрозами з боку Росії та Білорусі, а також якнайшвидше відкриття переговорів щодо вступу України", – повідомив Науседа

Литва є одним із найпослідовніших адвокатів європейської інтеграції України й закликає інституції ЄС не зволікати з переговорами, зокрема з технічним відкриттям переговорних кластерів.

Данія, яка у другій половині 2025 року головуватиме в Раді Європейського Союзу, заявила, що продовжить сприяти вступу Україну в ЄС, незважаючи на блокування переговорів Угорщиною.

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес та відкрити перші переговорні кластери після завершення польського головування, тобто з липня.

Якщо ж під кінець літа з’ясується, що Угорщина абсолютно не готова на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".