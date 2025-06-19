Президент Литвы настаивает на скорейшем открытии переговорных кластеров с Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к скорейшему открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Науседа заявил накануне заседания Европейского совета в разговоре с его президентом Антониу Коштой, сообщает "Европейская правда".

По его словам, членство Украины в ЕС до 2030 года является стратегической целью, а мир требует политической решимости и единства внутри Евросоюза.

"Накануне Европейского совета я обсудил с президентом Антониу Коштой ключевые приоритеты: усиленную поддержку для государств-членов, которые сталкиваются с прямыми угрозами со стороны России и Беларуси, а также скорейшее открытие переговоров по вступлению Украины", – сообщил Науседа

Литва является одним из самых последовательных адвокатов европейской интеграции Украины и призывает институты ЕС не затягивать с переговорами, в частности с техническим открытием переговорных кластеров.

Дания, которая во второй половине 2025 года будет председательствовать в Совете Европейского Союза, заявила, что продолжит способствовать вступлению Украины в ЕС, несмотря на блокирование переговоров Венгрией.

"ЕвроПравда" ранее узнала, что в дипломатических кругах верят в возможность разблокировать переговорный процесс и открыть первые переговорные кластеры после завершения польского председательства, то есть с июля.

Если же к концу лета выяснится, что Венгрия совершенно не готова на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".