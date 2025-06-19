У берегов Германии сел на мель паром с более чем сотней людей

В мелководной зоне Балтийского моря неподалеку от берегов Германии сел на мель паром с почти 150 людьми на борту.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Паром длиной 40 метров сел на мель между немецкими островами Гиддензее и Рюген утром в четверг.

Немецкое общество спасения людей, потерпевших крушение на море (DGzRS), сообщило, что пассажирам и четырем членам экипажа ничего не угрожало, и в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за того, что паром сел на мель, его время в пути увеличилось на три часа, добавили в DGzRS.

Предварительно причиной инцидента считают техническую неисправность судна.

Напомним, в мае 2024 года в проливе Босфор приостанавливали движение из-за инцидента с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель.

А в декабре судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии.