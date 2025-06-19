У берегов Германии сел на мель паром с более чем сотней людей
В мелководной зоне Балтийского моря неподалеку от берегов Германии сел на мель паром с почти 150 людьми на борту.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Паром длиной 40 метров сел на мель между немецкими островами Гиддензее и Рюген утром в четверг.
Немецкое общество спасения людей, потерпевших крушение на море (DGzRS), сообщило, что пассажирам и четырем членам экипажа ничего не угрожало, и в результате инцидента никто не пострадал.
Из-за того, что паром сел на мель, его время в пути увеличилось на три часа, добавили в DGzRS.
Предварительно причиной инцидента считают техническую неисправность судна.
Напомним, в мае 2024 года в проливе Босфор приостанавливали движение из-за инцидента с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель.
А в декабре судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии.