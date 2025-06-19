У Литві мисливці відмовились застрелити ведмедицю, яка два дні бродила столицею

Литовська асоціація мисливців і рибалок відмовилась виконати прохання влади застрелити молоду ведмедицю, яка викликала ажіотаж, коли зʼявилась неподалік Вільнюса.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Протягом двох днів бура ведмедиця бродила районами Вільнюса, бігала по шосе і досліджувала подвір'я, що зафіксували місцеві жителі. Це був перший за багато років випадок, коли ведмідь зайшов до литовської столиці.

Ведмедиця неподалік Вільнюса 18 червня Фото: АР

Після того як литовський уряд видав дозвіл на відстріл ведмедиці, мисливська асоціація висловила своє обурення, наголосивши, що в Литві залишилося лише 5-10 особин цього захищеного виду.

Представниця Литовської асоціації мисливців і рибалок Рамуте Юкніте повідомила АР, що ведмедиця – молода самка віком близько двох років – не заслуговувала на те, щоб її застрелили.

"Вона була налякана, але не агресивна. Вона просто не знала, як втекти з міста, але не зробила нічого поганого", – наголосила Юкніте.

Заступник міністра охорони навколишнього середовища Литви Рамунас Кругеліс пояснив, що дозвіл на вбивство було видано виключно як запобіжний захід на випадок, якщо ведмедиця становитиме загрозу.

Зрештою історія вирішилась сама по собі, коли тварина самотужки покинула Вільнюс.

Останніми роками бурих ведмедів стали час від часу помічати в Литві, де їх майже винищили у ХІХ столітті – як правило, тварини забрідають із сусідніх Латвії та Білорусі, де все ще існують невеликі популяції.

Тим часом в інших східноєвропейських державах, наприклад Словаччині, нашестя ведмедів викликає більшу стурбованість.