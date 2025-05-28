До Литви із Білорусі забрів ведмідь

Вранці у середу, 27 травня, до Литви забрів із території Білорусі ведмідь.

Про це пише мовник LRT із посиланням на дані Державної прикордонної служби Литви (VSAT), передає "Європейська правда".

Литовські прикордонники за допомогою системи спостереження помітили ведмедя, який забрів з території Білорусі до Литви в районі заповідника Чепкяляй середу, 27 травня, близько 7:30 ранку.

Це місце розташоване в районі Варена, у Державному природному заповіднику Чепкяляй, де проходить кордон з Білоруссю. З обох боків кордону простягається болото.

Фото: LRT

На литовській стороні кордону з Білоруссю встановлено паркан із колючого дроту та захисну огорожу для запобігання міграційним потокам. Однак у районі болота Чепкяляй через нестабільний ґрунт і природні перешкоди звести таку інфраструктуру не вдалося, тож прикордонники охороняють цей відрізок іншими засобами.

Одним із них є система відеоспостереження. Вона розміщена на кількасот метрів углиб території Литви від лінії кордону, на вузькій смузі стабільного ґрунту. Камери цієї системи можуть зафіксувати будь-кого, хто дістанеться сюди через болото.

Цього разу це був ведмідь, що забрів із Білорусі. Прикордонники одразу його помітили. Тварина не затримувалася біля кордону та рушила глибше на територію Литви.

Уряд Словаччини нещодавно оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів, що становлять загрозу для людей.

В уряді Румунії анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомому Трансфегераському шосе через Карпати.

Також нещодавно регіональне управління охорони навколишнього середовища в Жешуві дало дозвіл на відлякування ведмедів гміні Лютовиська, що в Підкарпатському воєводстві Бещадського повіту.