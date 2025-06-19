В Литве охотники отказались застрелить медведицу, которая два дня бродила по столице

Литовская ассоциация охотников и рыболовов отказалась выполнить просьбу властей застрелить молодую медведицу, которая вызвала ажиотаж, когда появилась недалеко от Вильнюса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

В течение двух дней бурая медведица бродила по районам Вильнюса, бегала по шоссе и исследовала дворы, что зафиксировали местные жители. Это был первый за много лет случай, когда медведь забрел в литовскую столицу.

Медведица неподалеку от Вильнюса 18 июня Фото: АР

После того как литовское правительство выдало разрешение на отстрел медведицы, охотничья ассоциация выразила свое возмущение, отметив, что в Литве осталось всего 5-10 особей этого охраняемого вида.

Представительница Литовской ассоциации охотников и рыболовов Рамуте Юкните сообщила АР, что медведица – молодая самка возрастом около двух лет – не заслуживала того, чтобы ее застрелили.

"Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как убежать из города, но не сделала ничего плохого", – подчеркнула Юкните.

Заместитель министра охраны окружающей среды Литвы Рамунас Кругелис пояснил, что разрешение на убийство было выдано исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведица будет представлять угрозу.

В конце концов, история разрешилась сама собой, когда животное самостоятельно покинуло Вильнюс.

В последние годы бурых медведей стали время от времени замечать в Литве, где их почти истребили в XIX веке – как правило, животные забредают из соседних Латвии и Беларуси, где все еще существуют небольшие популяции.

Между тем в других восточноевропейских странах, например в Словакии, нашествие медведей вызывает большую озабоченность.