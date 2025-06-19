ЗМІ: уряд Німеччини планує створити понад 200 нових посад

Федеральний уряд Німеччини під керівництвом Фрідріха Мерца планує помітно збільшити кількість робочих місць, зокрема для офісу ексканцлера Олафа Шольца.

Про це стало відомо Politico, пише "Європейська правда".

Запит німецького уряду до бюджетного комітету Бундестагу, який опинився в розпорядженні Politico, передбачає створення 208 додаткових посад "для забезпечення працездатності новосформованого уряду".

У листі додається, що існує "невідворотна потреба, яку неможливо задовольнити іншим чином".

Більшість нових посад – 150 – припадає на нове Федеральне міністерство цифровізації та модернізації держави Німеччини, ще 40 посад будуть створені у канцелярії Мерца, зокрема 13 – у штабі майбутньої Ради національної безпеки.

Вісім посад будуть виділені для офісу колишнього канцлера Німеччини Олафа "з огляду на очікуваний розвиток його діяльності після закінчення терміну повноважень", ідеться в листі.

Раніше повідомлялось, що асоціація німецьких міст і муніципалітетів зажадала відшкодування через зміну фінансування допомоги для новоприбулих українців.