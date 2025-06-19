СМИ: правительство Германии планирует создать более 200 новых должностей

Федеральное правительство Германии под руководством Фридриха Мерца планирует заметно увеличить количество рабочих мест, в частности для офиса экс-канцлера Олафа Шольца.

Об этом стало известно Politico, пишет "Европейская правда".

Запрос немецкого правительства к бюджетному комитету Бундестага, который оказался в распоряжении Politico, предусматривает создание 208 дополнительных должностей "для обеспечения работоспособности новосформированного правительства".

В письме добавляется, что существует "неотложная потребность, которую невозможно удовлетворить иным образом".

Большинство новых должностей – 150 – приходится на новое Федеральное министерство цифровизации и модернизации государства Германии, еще 40 должностей будут созданы в канцелярии Мерца, в частности 13 – в штабе будущего Совета национальной безопасности.

Восемь должностей будут выделены для офиса бывшего канцлера Германии Олафа "учитывая ожидаемое развитие его деятельности после истечения срока полномочий", говорится в письме.

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