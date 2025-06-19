У Косово провалилась 34-та спроба запустити роботу парламенту

Асамблея частково визнаного Косова у четвер укотре провалила спробу закрити установчу сесію, без якої країна не може призначити постійний уряд.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Три найбільші опозиційні партії Косова, а також "Сербський список", що представляє сербське населення півночі країни, вчергове відмовились делегувати представника до таємної комісії з обрання спікера парламенту.

Без призначення спікера і його заступників косовський парламент не може закрити установчу сесію і розпочати повноцінну роботу.

Найбільша партія, рух "Самовизначення" глави уряду Альбіна Курті, не має одноосібної більшості в парламенті. Решта партій відмовляються підтримувати її кандидатуру на посаду спікера Албулену Хаджіу, закидаючи Курті узурпацію влади.

Формування комісії з таємного голосування, запропоноване "Самовизначенням", мало б допомогти з голосуванням за спікера. Але опозиція блокує цю ініціативу.

Наступне засідання Асамблеї Косова заплановане через 48 годин – у суботу, 21 червня.

Президентка Косова Вйоса Османі має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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