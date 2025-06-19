В Косово провалилась 34-я попытка запустить работу парламента

Ассамблея частично признанного Косово в четверг в очередной раз провалила попытку закрыть учредительную сессию, без которой страна не может назначить постоянное правительство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Три крупнейшие оппозиционные партии Косово, а также "Сербский список", представляющий сербское население севера страны, в очередной раз отказались делегировать представителя в тайную комиссию по избранию спикера парламента.

Без назначения спикера и его заместителей косовский парламент не может закрыть учредительную сессию и начать полноценную работу.

Крупнейшая партия, движение "Самоопределение" главы правительства Альбины Курти, не имеет единоличного большинства в парламенте. Остальные партии отказываются поддерживать ее кандидатуру на пост спикера Албулену Хаджиу, обвиняя Курти в узурпации власти.

Формирование комиссии по тайному голосованию, предложенное "Самоопределением", должно было бы помочь с голосованием за спикера. Но оппозиция блокирует эту инициативу.

Следующее заседание Ассамблеи Косово запланировано через 48 часов – в субботу, 21 июня.

Президент Косово Вйоса Османи имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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