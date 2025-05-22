У Литві пропонують криміналізувати підривну діяльність

Директор Департаменту державної безпеки Литви (VSD) Ремігіюс Брідікіс закликав політиків повернутися до пропозиції, яку литовська розвідка вперше озвучила майже десять років тому, – криміналізувати підривну діяльність.

Його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Брідікіс впевнений – Литві "принаймні потрібно переглянути правову базу".

"Ці нові загрози, зростаюча напруженість і цілі ворожих держав нікуди не зникають – вони стають складнішими. Основна думка, яку ми тоді озвучили, була в тому, що потрібно шукати способи криміналізувати підривну діяльність", – акцентував він.

За словами голови спецслужби, підривна діяльність може включати поширення дезінформації, організацію диверсій та допомогу ворожій державі у діях проти Литви.

Ідею криміналізації підривної діяльності вперше публічно озвучив Дарюс Яунішкіс, тодішній директор VSD, у 2016 році.

Останніми роками литовські та інші західні спецслужби фіксують зростання саботажної активності з боку Росії.

Нагадаємо, з 3 травня у Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян Росії, які передбачають втрату посвідки на проживання для тих осіб, які протягом трьох місяців без об'єктивних причин більш ніж один раз вирушать до РФ або Білорусі.

Нещодавно у литовському Сеймі запропонували внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.