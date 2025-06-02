Власти Литвы предупредили школы о намерениях спецслужб РФ вербовать подростков

В Литве Министерство образования, науки и спорта недавно предупредило школы страны о возможных намерениях российских спецслужб вербовать подростков для совершения злонамеренных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас говорит, что предупреждения и рекомендации руководителям учебных заведений были направлены с учетом того, что Россия уже испытала эту тактику в Украине и теперь может перенести ее на другие страны.

"Мы подготовили рекомендации для детей и подростков, которые будут презентованы в школах. Важно превентивно предупреждать общественность и быть готовыми к провокациям, поэтому высказанная Министерством образования, науки и спорта забота о детях и оперативное реагирование в подготовке и распространении важной информации имеют первостепенное значение", – рассказал глава НЦКУ.

По его словам, обычно дети или подростки получают предложения заработать деньги от незнакомцев в социальных сетях.

Сначала их могут попросить сфотографировать незначительные здания или нарисовать граффити, но позже они могут перейти к таким задачам, как фотографирование военной техники, военных объектов или участие в поджоге военных объектов или закладке взрывчатки в определенных местах.

Департамент государственной безопасности также написал в своем последнем докладе об угрозах о стремлении российских и белорусских спецслужб вербовать жителей Литвы.

Ранее директор Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Ремигиюс Бридикис призвал политиков вернуться к предложению, которое литовская разведка впервые озвучила почти десять лет назад, – криминализировать подрывную деятельность.

Тем временем в Латвии служба оборонной разведки и безопасности (MIDD) дала советы по выявлению возможных разведчиков и диверсантов.