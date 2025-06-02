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Президентка Єврокомісії очікує на гарну співпрацю з новим президентом Польщі

Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 10:52 — Уляна Кричковська

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує на гарну співпрацю з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про це вона написала у Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, з невеликим відривом у 1,78 відсоткового пункту Навроцький переміг свого суперника, мера Варшави Рафала Тшасковського на президентських виборах у Польщі.

Фон дер Ляєн впевнена, що Європейський Союз "продовжуватиме дуже гарну співпрацю з Польщею". 

"Разом ми сильніші в нашій спільноті миру, демократії та цінностей. Тож давайте працювати над убезпеченням та процвітанням нашого спільного дому", – заявила президентка Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто порадів перемозі Навроцького та назвав цю подію "ще однією патріотичною перемогою". 

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.

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Польща Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
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