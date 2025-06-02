Президент Еврокомиссии ожидает хорошего сотрудничества с новым президентом Польши

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает хорошего сотрудничества с новым президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Как известно, с небольшим отрывом в 1,78 процентного пункта Навроцкий победил своего соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на президентских выборах в Польше.

Фон дер Ляйен уверена, что Европейский Союз "будет продолжать очень хорошее сотрудничество с Польшей".

"Вместе мы сильнее в нашем сообществе мира, демократии и ценностей. Поэтому давайте работать над обеспечением безопасности и процветанием нашего общего дома", – заявила президент Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто порадовался победе Навроцкого и назвал это событие "еще одной патриотической победой".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.