Сенат Франції розпочинає розгляд законопроєкту про обмеження "швидкої моди"

У Франції верхня палата парламенту (Сенат) у понеділок, 2 червня, розпочинає розгляд законопроєкту, який спрямований на боротьбу з так званою "швидкою модою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Проєкт покликаний регулювати надмірності в текстильній індустрії, коли дешевий і часто не дуже якісний одяг, зокрема з Китаю, заповнює ринок і конкурує з традиційними виробниками.

Законопроєкт про "зниження впливу текстильної промисловості на навколишнє середовище" вже понад рік лежить в Сенаті, після того, як у березні 2024 року його ухвалили Національні збори Франції (нижня палата).

Як зазначено, з 2010 до 2023 року кількість одягу, що надходить на ринок Франції, зросла з 2,3 мільярда до 3,2 мільярда одиниць. Щорічно у Франції продається понад 48 предметів одягу на кожного жителя, а щосекунди в країні викидається 35 предметів, згідно з даними екологічного агентства Ademe.

Ключова ціль законопроєкту – такі компанії як Shein і Temu. При цьому законопроєкт хоче уберегти від покарань французьких або європейських виробників одягу.

"Сьогодні ці ультраефемерні гіганти моди вторгаються на ринок без жодного контролю. Нам потрібно встановити правила і якомога сильніше вдарити по них", – наполягає Сільві Валенте Ле Хір, сенаторка від партії "Республіканці", відповідальна за подання тексту до Сенату.

Серед ключових заходів – законодавче закріплення визначення "швидкої моди", критерії якої ґрунтуватимуться на обсягах виробництва, швидкості оновлення колекцій, обмеженні "терміну служби" виробів і "низькому стимулі" до їхнього ремонту.

На компанії-виробники будуть покладені такі зобов'язання, як підвищення обізнаності споживачів про "екологічний вплив" їхнього одягу.

Дискусії в палаті також розгорнуться навколо заборони на рекламу компаній "швидкої моди". Сенатська більшість – правоцентристський альянс – виступає проти цього на тій підставі, що це обмежить "свободу підприємництва". Однак уряд виступає за цей захід і спробує знову ввести заборону за підтримки лівих.

Нагадаємо, влітку 2023 року Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок.