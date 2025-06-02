Сенат Франции начинает рассмотрение законопроекта об ограничении "быстрой моды"

Во Франции верхняя палата парламента (Сенат) в понедельник, 2 июня, начинает рассмотрение законопроекта, который направлен на борьбу с так называемой "быстрой модой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Проект призван регулировать излишества в текстильной индустрии, когда дешевая и часто не очень качественная одежда, в частности из Китая, заполняет рынок и конкурирует с традиционными производителями.

Законопроект о "снижении воздействия текстильной промышленности на окружающую среду" уже больше года лежит в Сенате, после того, как в марте 2024 года его приняло Национальное собрание Франции (нижняя палата).

Как указано, с 2010 до 2023 года количество одежды, поступающей на рынок Франции, выросло с 2,3 миллиарда до 3,2 миллиарда единиц. Ежегодно во Франции продается более 48 предметов одежды на каждого жителя, а каждую секунду в стране выбрасывается 35 предметов, согласно данным экологического агентства Ademe.

Ключевая цель законопроекта – такие компании как Shein и Temu. При этом законопроект хочет уберечь от наказаний французских или европейских производителей одежды.

"Сегодня эти ультраэфемерные гиганты моды вторгаются на рынок без всякого контроля. Нам нужно установить правила и как можно сильнее ударить по ним", – настаивает Сильви Валенте Ле Хир, сенатор от партии "Республиканцы", ответственная за представление текста в Сенат.

Среди ключевых мер – законодательное закрепление определения "быстрой моды", критерии которой будут основываться на объемах производства, скорости обновления коллекций, ограничении "срока службы" изделий и "низком стимуле" к их ремонту.

На компании-производители будут возложены такие обязательства, как повышение осведомленности потребителей об "экологическом влиянии" их одежды.

Дискуссии в палате также развернутся вокруг запрета на рекламу компаний "быстрой моды". Сенатское большинство – правоцентристский альянс – выступает против этого на том основании, что это ограничит "свободу предпринимательства". Однако правительство выступает за эту меру и попытается снова ввести запрет при поддержке левых.

Напомним, летом 2023 года Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации батареек.