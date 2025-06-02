Радник президента Литви про атаку на стратегічну авіацію РФ: це сигнал Москві

Радник президента Литви Дейвідас Матульоніс вважає, що масована атака, проведена Україною минулими вихідними проти російських авіабаз, є сигналом Кремлю для переосмислення ситуації.

Про це він заявив у понеділок в ефірі Радіо LRT, повідомляє "Європейська правда".

На думку радника литовського президента, "ця операція могла б стати додатковим стимулом до пошуку рішень" щодо припинення вогню.

"Це, як би мовити, справді сигнал Росії замислитися: Україна має можливості і може завдати серйозної шкоди російським збройним силам", – сказав він.

За словами Матульоніса, операція, проведена Києвом, повністю легітимна з точки зору міжнародного права.

"Ця операція могла б стати додатковим стимулом до пошуку рішень щодо так званого припинення вогню, перемир'я. Якої тривалості буде перемир'я, якого масштабу, що воно охопить, а що – ні, імовірно, це і стане темою сьогоднішніх переговорів у Стамбулі", – зазначив він.

У Росії удень 1 червня відбулася серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Коментуючи серію ударів по російських аеродромах, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну – це інтерес Європи.