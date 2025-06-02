Советник президента Литвы об атаке на стратегическую авиацию РФ: это сигнал Москве

Советник президента Литвы Дейвидас Матульонис считает, что массированная атака, проведенная Украиной в минувшее воскресенье против российских авиабаз, является сигналом Кремлю для переосмысления ситуации.

Об этом он заявил в понедельник в эфире Радио LRT, сообщает "Европейская правда".

По мнению советника литовского президента, "эта операция могла бы стать дополнительным стимулом к поиску решений" по прекращению огня.

"Это, как говорится, действительно сигнал России задуматься: Украина имеет возможности и может нанести серьезный ущерб российским вооруженным силам", – сказал он.

По словам Матульониса, операция, проведенная Киевом, полностью легитимна с точки зрения международного права.

"Эта операция могла бы стать дополнительным стимулом к поиску решений по так называемому прекращению огня, перемирию. Какой продолжительности будет перемирие, какого масштаба, что оно охватит, а что нет – вероятно, это и станет темой сегодняшних переговоров в Стамбуле", – отметил он.

В России днем 1 июня произошла серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.

А глава МИД Чехии Ян Липавский после атаки заявил, что иметь союзником сильную и хорошо вооруженную Украину – это в интересах Европы.