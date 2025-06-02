Премьер Дании назвала успешным удар Украины по стратегической авиации РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя атаку на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики, заявила, что Украина успешно защищает себя.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Дании приводит DR.

Кроме того, в контексте этой атаки Фредериксен отметила, что Украина имеет право на оборону от российской агрессии.

"Они (Украина. – Ред.) имеют право на самооборону. Иногда это включает ответные удары. Похоже, что удар был успешным", – сказала Фредериксен в ответ на вопрос о воскресном ударе Украины по стратегической авиации РФ.

В России днем 1 июня состоялась серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.

А глава МИД Чехии Ян Липавский после атаки заявил, что иметь союзником сильную и хорошо вооруженную Украину – это в интересах Европы.