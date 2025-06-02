Тшасковський прокоментував свою поразку на виборах президента Польщі
Мер Варшави Рафал Тшасковський, який висувався на посаду президента Польщі від партії влади "Громадянська платформа", вперше прокоментував свою поразку.
Відповідний допис він опублікував у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Тшасковський подякував за кожен голос, який громадяни Польщі віддали за нього, а також привітав свого суперника Кароля Навроцького з перемогою.
"Я боровся за те, щоб ми разом побудували Польщу – сильну, безпечну, чесну, таку, що співпереживає. Сучасну Польщу, в якій кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Дякую всім, хто проголосував за таку Польщу", – написав він.
Водночас Тшасковський висловив жаль, що "не зміг переконати більшість громадян у своєму баченні Польщі".
"Я вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога зобов'язує, особливо в такі важкі часи. Особливо за такого рівного рахунку. Пам'ятайте про це", – резюмував він.
За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а Тшасковський – 49,11%.
За даними ЗМІ, після перемоги Навроцького польський прем’єр Дональд Туск внесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.
Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.