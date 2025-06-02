Тшасковский прокомментировал свое поражение на выборах президента Польши
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который выдвигался на пост президента Польши от партии власти "Гражданская платформа", впервые прокомментировал свое поражение.
Соответствующий пост он опубликовал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Тшасковский поблагодарил за каждый голос, который граждане Польши отдали за него, а также поздравил своего соперника Кароля Навроцкого с победой.
"Я боролся за то, чтобы мы вместе построили Польшу – сильную, безопасную, честную, сопереживающую. Современную Польшу, в которой каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу", – написал он.
В то же время Тшасковский выразил сожаление, что "не смог убедить большинство граждан в своем видении Польши".
"Я поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа обязывает, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном счете. Помните об этом", – резюмировал он.
По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.
По данным СМИ, после победы Навроцкого польский премьер Дональд Туск внесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.
Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.