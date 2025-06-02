Переможцю виборів в Польщі нагадали про підписану декларацію з антиукраїнськими вимогами

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен після перемоги Кароля Навроцького на виборах президента Польщі нагадав йому про підписану декларацію, яка містила, зокрема антиукраїнські вимоги.

Про це Менцен написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Лідер "Конфедерації" привітав Навроцького з перемогою, а також висловив сподівання, що той "гідно представлятиме нашу країну" і "не повторить помилок попередників".

"Думаю, ви пам'ятаєте, що перемогли завдяки мільйонам голосів людей, які не голосували за вас у першому турі…Вам вдалося переконати моїх виборців дуже конкретними деклараціями, підписаними зі мною в Торуні", – зазначив він.

Менцен додав, що його виборці очікують, "що цього разу буде інакше", і що цього разу хтось "не поставить інтереси України на один щабель з нашими власними".

"Я дякую вам за ці місяці здорової конкуренції у виборчій кампанії і щиро бажаю вам успіхів у служінні Польщі", – резюмував він.

Перед другим туром виборів президента Навроцький підтримав вимоги Менцена серед яких – обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на які він мав би отримати підтримку у другому турі.

Водночас Менцен відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів, які вийшли у другий тур.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.