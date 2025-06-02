Победителю выборов в Польше напомнили о подписанной декларации с антиукраинскими требованиями

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен после победы Кароля Навроцкого на выборах президента Польши напомнил ему о подписанной декларации, которая содержала, в частности антиукраинские требования.

Об этом Менцен написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Лидер "Конфедерации" поздравил Навроцкого с победой, а также выразил надежду, что тот "достойно будет представлять нашу страну" и "не повторит ошибок предшественников".

"Думаю, вы помните, что победили благодаря миллионам голосов людей, которые не голосовали за вас в первом туре... Вам удалось убедить моих избирателей очень конкретными декларациями, подписанными со мной в Торуни", – отметил он.

Менцен добавил, что его избиратели ожидают, "что на этот раз будет иначе", и что на этот раз кто-то "не поставит интересы Украины на одну ступень с нашими собственными".

"Я благодарю вас за эти месяцы здоровой конкуренции в избирательной кампании и искренне желаю вам успехов в служении Польше", – резюмировал он.

Перед вторым туром выборов президента Навроцкий поддержал требования Менцена среди которых – обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на которые он должен был бы получить поддержку во втором туре.

В то же время Менцен отказался поддерживать кого-либо из кандидатов, которые вышли во второй тур.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.