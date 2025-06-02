Британський прем’єр-міністр Кір Стармер вважає Росію "постійною загрозою".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у понеділок, 2 червня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармера запитали щодо попередження з боку Німеччини, що Росія може вторгнутися до країни-члена НАТО вже протягом наступних чотирьох років.

На це британський прем’єр відповів, що він "дуже уважний до постійної загрози з боку Росії – як у контексті війни в Україні, так і ширших загроз".

"Я вважаю, що найкращий спосіб стримати конфлікт – це бути до нього готовим", – вважає Стармер.

Звернемо увагу, Британія планує розширити флот ударних підводних човнів і інвестицій у ядерний стримуючий потенціал у межах нової оборонної стратегії, спрямованої на протидію загрозі з боку Росії.

Окрім цього, країна також планує збільшити інвестиції у власне оборонне виробництво на ще 1,5 мільярда фунтів стерлінгів та розширити сили ядерного стримування.

Деталі анонсованих додаткових витрат викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, що опублікували у понеділок.

130-сторінковий документ попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія, і, як очікується, намагатиметься значною мірою спиратися на уроки, отримані з війни в Україні.