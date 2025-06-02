Британский премьер-министр Кир Стармер считает Россию "постоянной угрозой".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 2 июня, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармера спросили о предупреждении со стороны Германии, что Россия может вторгнуться в страну-член НАТО уже в течение следующих четырех лет.

На это британский премьер ответил, что он "очень внимателен к постоянной угрозе со стороны России – как в контексте войны в Украине, так и более широких угроз".

"Я считаю, что лучший способ сдержать конфликт – это быть к нему готовым", – считает Стармер.

Обратим внимание, что Великобритания планирует расширить флот ударных подводных лодок и инвестиции в ядерный сдерживающий потенциал в рамках новой оборонной стратегии, направленной на противодействие угрозе со стороны России.

Кроме этого, страна также планирует увеличить инвестиции в собственное оборонное производство еще на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и расширить силы ядерного сдерживания.

Детали анонсированных дополнительных расходов изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, опубликованном в понедельник.

130-страничный документ будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия, и, как ожидается, будет в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.