Один из членов экипажа румынского фрегата пропал без вести во время миссии в Средиземном море

Один из членов экипажа фрегата "Король Фердинанд" – F-221 ВМС Румынии пропал без вести в ходе выполнения миссии по патрулированию в Средиземном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, информирует "Европейская правда".

Об инциденте официально стало известно 1 июня. Три самолета ВВС Германии, Италии и Люксембурга, фрегат ВМС Турции, фрегат ВМС Греции и вертолет на борту последнего поочередно поддерживали поисково-спасательные операции, которые проводили фрегат и вертолет на его борту.

Также в понедельник, 2 июня, к поисково-спасательным работам будет привлечен командный корабль ВМС Франции, а также два самолета.

Одновременно структуры, ответственные за спасение человеческих жизней на море в Италии, Греции и Ливии, выполняют конкретные миссии в своих зонах ответственности.

Сообщается, что пропавший – 46-летний электромеханик Виорел Куля, старшина 2-го класса, который служит в ВМС Румынии с 2003 года. Последний раз его видели на борту фрегата утром 1 июня, около 04.30.

Сразу после того, как стало известно об исчезновении военнослужащего капитан фрегата отдал приказ о проведении срочных поисковых мероприятий, как на борту корабля, так и в море, используя собственные силы – в том числе и вертолет IAR 330 Puma Naval на борту.

Параллельно командование операции EUNAVFOR "MED IRINI" было проинформировано и направило в этот район дополнительные военно-морские силы и средства, а также обратилось за поддержкой к партнерам.

Фрегат "Король Фердинанд" вышел из военного порта Констанца 5 мая для участия в операции EUNAVFOR MED IRINI продолжительностью около 40 дней под эгидой Европейского Союза вместе с кораблями-партнерами из Франции, Греции и Италии.

Основная миссия заключается в поддержке соблюдения эмбарго на поставки оружия Ливии.

Напомним, 28 мая сообщалось, что российский эсминец "сел на хвост" немецкому фрегату, который шел в Балтийское море после учений.

Также стало известно, что патрульное судно немецкой полиции в Северном море, следившее за российским грузовым судном, сопровождали подозрительные дроны.