Зеленський чекає на обіцяні Трампом санкції, якщо "Стамбул-2" не принесе результатів

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що США та ЄС введуть проти Росії нові санкції, якщо зустріч у Стамбулі у понеділок не принесе результатів.

Про це президент сказав під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, інформує "Європейська правда".

Президент наголосив на важливості реальних дипломатичних зусиль у пошуку миру та закликав до рішучих дій у разі провалу нової мирної ініціативи у Стамбулі.

"Ми маємо зробити все, щоб дипломатія не була порожньою. Наша делегація зараз у Стамбулі. І ми готові до необхідних кроків заради миру", – заявив глава держави, підкресливши, що відправною точкою для переговорів має бути припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених українських дітей.

Водночас Зеленський застеріг, що якщо РФ знехтує початковим порядком денним, і якщо зустріч буде безрезультатною, наслідком цього мають стати нові потужні санкції.

"Якщо стамбульська зустріч нічого не принесе, це явно означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції – у межах 18-го пакета ЄС і з боку Сполучених Штатів, зокрема, сильніші санкції, які обіцяв президент Трамп", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що нові обмеження мають бути спрямовані насамперед на енергетичний сектор Росії – нафту, танкерні перевезення та цінові обмеження. Також, за його словами, тиску потребує фінансовий сектор РФ, зокрема банківська система.

У понеділок в турецькому Стамбулі розпочались переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких мають бути представлені пропозиції про перемирʼя і завершення війни.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".