У Стамбулі розпочались переговори делегацій України та РФ

В турецькому Стамбулі розпочались переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких мають бути представлені пропозиції про перемирʼя і завершення війни.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, переговори проходять у присутності турецької сторони.

Зокрема, у залі, де проходять переговори, присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Також повідомляли, що на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Як і в попередній делегації, очолює її міністр оборони Рустем Умєров, та з нового списку виключили Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Натомість були додані Андрій Фомін, Євгеній Острянський і Юрій Ковбаса.

Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.