Зеленский ждет обещанных Трампом санкций, если "Стамбул-2" не принесет результатов

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что США и ЕС введут против России новые санкции, если встреча в Стамбуле в понедельник не принесет результатов.

Об этом президент сказал во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, информирует "Европейская правда".

Президент подчеркнул важность реальных дипломатических усилий в поиске мира и призвал к решительным действиям в случае провала новой мирной инициативы в Стамбуле.

"Мы должны сделать все, чтобы дипломатия не была пустой. Наша делегация сейчас в Стамбуле. И мы готовы к необходимым шагам ради мира", – заявил глава государства, подчеркнув, что отправной точкой для переговоров должно быть прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных украинских детей.

В то же время Зеленский предостерег, что если РФ пренебрежет начальной повесткой дня, и если встреча будет безрезультатной, следствием этого должны стать новые мощные санкции.

"Если стамбульская встреча ничего не принесет, это явно будет означать, что срочно нужны новые сильные санкции – в рамках 18-го пакета ЕС и со стороны Соединенных Штатов, в частности, более сильные санкции, которые обещал президент Трамп", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что новые ограничения должны быть направлены прежде всего на энергетический сектор России – нефть, танкерные перевозки и ценовые ограничения. Также, по его словам, в давлении нуждается финансовый сектор РФ, в частности банковская система.

В понедельник в турецком Стамбуле начались переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых должны быть представлены предложения о перемирии и завершении войны.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".