Президенты Литвы, Польши и Румынии: саммит НАТО должен показать преданность Альянса Украине

Президенты Литвы, Польши и Румынии заявили, что саммит НАТО в Гааге, который должен пройти в конце июня, должен показать преданность Альянса Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы, передает "Европейская правда".

Как сказано в заявлении Гитанаса Науседы, Анджея Дуды и Никушора Дана, которые председательствовали на встрече в Вильнюсе, "саммит в Гааге должен продемонстрировать постоянную поддержку и преданность НАТО Украине".

"Мы твердо стоим на решении и обязательствах Альянса относительно необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Украина имеет право выбирать собственные механизмы безопасности и принимать решения о своем будущем, свободные от внешнего вмешательства", – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что все страны-члены НАТО согласились относительно членства Украины, и акцентировал, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Недавно в интервью ABC News спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.