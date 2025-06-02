Активісти викрали воскового "Макрона" і закликали його не торгувати з Росією

Активісти французького відділення Greenpeace влаштували акцію з викраденням воскової фігури Емманюеля Макрона, закликаючи Францію припинити імпорт енергоносіїв з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За даними поліції Парижа, дві жінки та чоловік під виглядом туристів увійшли до музею воскових фігур Гревен, де перевдяглися як працівники музею і через аварійний вихід винесли воскову статую Макрона вартістю 40 тисяч євро.

Потім активісти Greenpeace поставили "Макрона" перед російським посольством, закликаючи Францію припинити імпорт газу та добрив з Росії.

Фото: AFP

"На наш погляд, Франція веде подвійну гру. Емманюель Макрон уособлює цю подвійну риторику: він підтримує Україну, але заохочує французькі компанії продовжувати торгівлю з Росією", – вважає очільник Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр.

Він пояснив, що акцію зі статуєю Макрона обрали, оскільки саме французький президент "повинен бути першим" серед європейських лідерів, хто припинить будь-яку торгівлю з Росією.

Франція є одним з найважливіших союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У квітні у Лондоні арештували щонайменше п'ятьох людей після того, як активісти Greenpeace вилили червону фарбу у ставок біля посольства США на знак протесту проти продажу зброї Ізраїлю.