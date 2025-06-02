Активисты похитили воскового "Макрона" и призвали его не торговать с Россией

Активисты французского отделения Greenpeace устроили акцию с похищением восковой фигуры Эмманюэля Макрона, призывая Францию прекратить импорт энергоносителей из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По данным полиции Парижа, две женщины и мужчина под видом туристов вошли в музей восковых фигур Гревен, где переоделись как работники музея и через аварийный выход вынесли восковую статую Макрона стоимостью 40 тысяч евро.

Затем активисты Greenpeace поставили "Макрона" перед российским посольством, призывая Францию прекратить импорт газа и удобрений из России.

Фото: AFP

"На наш взгляд, Франция ведет двойную игру. Эмманюэль Макрон олицетворяет эту двойную риторику: он поддерживает Украину, но поощряет французские компании продолжать торговлю с Россией", – считает глава Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр.

Он пояснил, что акцию со статуей Макрона выбрали, поскольку именно французский президент "должен быть первым" среди европейских лидеров, кто прекратит любую торговлю с Россией.

Франция является одним из важнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В апреле в Лондоне арестовали по меньшей мере пятерых человек после того, как активисты Greenpeace вылили красную краску в пруд возле посольства США в знак протеста против продажи оружия Израилю.