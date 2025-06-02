Активисты похитили воскового "Макрона" и призвали его не торговать с Россией
Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 18:10 —
Активисты французского отделения Greenpeace устроили акцию с похищением восковой фигуры Эмманюэля Макрона, призывая Францию прекратить импорт энергоносителей из России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.
По данным полиции Парижа, две женщины и мужчина под видом туристов вошли в музей восковых фигур Гревен, где переоделись как работники музея и через аварийный выход вынесли восковую статую Макрона стоимостью 40 тысяч евро.
Затем активисты Greenpeace поставили "Макрона" перед российским посольством, призывая Францию прекратить импорт газа и удобрений из России.
"На наш взгляд, Франция ведет двойную игру. Эмманюэль Макрон олицетворяет эту двойную риторику: он поддерживает Украину, но поощряет французские компании продолжать торговлю с Россией", – считает глава Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр.
Он пояснил, что акцию со статуей Макрона выбрали, поскольку именно французский президент "должен быть первым" среди европейских лидеров, кто прекратит любую торговлю с Россией.
Франция является одним из важнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
В апреле в Лондоне арестовали по меньшей мере пятерых человек после того, как активисты Greenpeace вылили красную краску в пруд возле посольства США в знак протеста против продажи оружия Израилю.