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Ультраправа Ле Пен зраділа "гарній новині" з виборів у Польщі

Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 18:50 — Христина Бондарєва

Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен назвала перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі  "гарною новиною".

Про це Ле Пен написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Ле Пен пояснила, чому перемога Навроцького є "гарною новиною".

"Вона є відсіччю брюссельській олігархії, яка прагне нав’язати державам-членам уніфікацію їхнього законодавства, нехтуючи демократичною волею", – написала Ле Пен.

При цьому вона покритикувала Європейську комісію за "авторитарну політику" та ‘федералістські зазіхання", що "грубо порушують національний суверенітет".

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Кароль Навроцький, якого підтримала польська консервативна опозиція, переміг у другому турі президентських виборів у Польщі 1 червня із 50,89%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.

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