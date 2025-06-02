Ультраправая Ле Пен обрадовалась "хорошей новости" по выборам в Польше
Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала победу Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше "хорошей новостью".
Об этом Ле Пен написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
В своем сообщении Ле Пен объяснила, почему победа Навроцкого является "хорошей новостью".
"Она является отпором брюссельской олигархии, которая стремится навязать государствам-членам унификацию их законодательства, пренебрегая демократической волей", – написала Ле Пен.
При этом она покритиковала Европейскую комиссию за "авторитарную политику" и "федералистские посягательства", "грубо нарушающие национальный суверенитет".
По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня с 50,89%.
Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.