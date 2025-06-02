Российские пропагандистские СМИ подтвердили, что так называемый "меморандум" России с предложениями для прекращения огня содержит набор ультимативных требований, которые противоречат международному праву.

Как сообщает "Европейская правда", тексты „меморандума" РФ одновременно оказались у пропагандистов из "РИА Новости", ТАСС и российского "Интерфакса".

В "меморандуме" Россия приводит два предложения для прекращения огня. Первое предусматривает выход украинских сил со всех территорий, которые РФ считает "своими" – в частности Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Второе, которое в этом документе называют "пакетным предложением", предусматривает "запрет на передислокацию ВСУ и других военизированных формирований Украины", "прекращение мобилизации и начало демобилизации", запрет на военную помощь Украине и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины".

Другие пункты "пакетного предложения" предусматривают "амнистию политзаключенных", отмену военного положения и проведение выборов президента в течение 100 дней.

Россия также требует от Украины отказаться от компенсаций за нанесенный ущерб, ограничить численность Вооруженных Сил, гарантировать нейтральный и безъядерный статус и защищать "права и свободы русскоязычного населения" и "Украинской православной церкви" Московского патриархата.

Таким образом, сами предложения соответствуют характеристике со стороны анонимного украинского источника Axios, который назвал их "обычными" и не содержащими никаких уступок со стороны Москвы.

Ранее "Европейская правда" опубликовала украинские предложения, которые передали России перед началом переговоров.

Как сообщалось, по итогам встречи 16 мая стороны смогли достичь договоренности о очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.