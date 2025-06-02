Зеленський заохочував прем'єра Норвегії до інвестицій в українські дрони

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, із яким вони обговорили, серед іншого, інвестиції у виробництво українських дронів.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Оборонна допомога Україні стала однією з ключових тем зустрічі. Президент поінформував про ключові потреби, зокрема про необхідність зміцнення протиповітряної оборони.

Зеленський і Стьоре обговорили можливість купівлі додаткової системи ППО для України за підтримки держав Північної Європи.

Також вони приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво дронів.

Прем’єр-міністр Стьоре наголосив, що Норвегія вже входить у "коаліцію дронів" і готова робити більше.

Зеленський у Вільнюсі брав участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн.

Під час саміту він розповів колегам, що операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні з РФ і здатна завдавати ворогу відчутних втрат, які змушують його задуматись про дипломатію.