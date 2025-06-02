Зеленский призывал премьера Норвегии к инвестициям в украинские дроны

Президент Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, с которым они обсудили, среди прочего, инвестиции в производство украинских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Оборонная помощь в Украине стала одной из ключевых тем встречи. Президент проинформировал о ключевых потребностях, в частности, о необходимости укрепления противовоздушной обороны.

Зеленский и Стере обсудили возможность покупки дополнительной системы ПВО для Украины при поддержке государств Северной Европы.

Также они уделили особое внимание прямым инвестициям в украинскую оборонную промышленность, прежде всего в производство дронов.

Премьер-министр Стере подчеркнул, что Норвегия уже входит в "коалицию дронов" и готова делать больше.

Зеленский в Вильнюсе принимал участие в саммите "Бухарестской девятки" и Северных стран.

Во время саммита он рассказал коллегам, что операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ и способна наносить врагу ощутимые потери, заставляющие его задуматься о дипломатии.

Во время саммита он рассказал коллегам, что операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ и способна наносить врагу ощутимые потери, которые заставляют его задуматься о дипломатии.