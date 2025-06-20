Немецкие ультраправые и левые призывают Мерца поговорить с Путиным

После предложения о переговорах, сделанного лидером Кремля Владимиром Путиным, политики из Левой партии и "Альтернативы для Германии" призывают канцлера Фридриха Мерца установить контакт с главой РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн считает такой разговор "началом".

"Федеральное правительство слишком долго делало слишком мало дипломатических шагов", – заявил он.

"Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашим долгом попытаться", – добавил он.

Спикер "АдН" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер требует, чтобы канцлер "объективно и ответственно" рассмотрел предложение.

"Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт", – заявил Фронмайер.

На полях экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт к контактам с Фридрихом Мерцем.

Сам Мерц не исключает возможности встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Мерц ранее выступил против посреднической роли российского лидера Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.